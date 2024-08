Prozess kurz vor Urteil Mord an Dauner Arzt: Anklage fordert hohe Strafen, Verteidigung will Freispruch

Daun/Trier · Anklage und Verteidigung haben Revue passieren lassen, was am Abend der Tat in Gerolstein aus ihrer Sicht geschah. Geht es nach der Anklage, müssen alle drei lange hinter Gitter.

19.08.2024 , 13:23 Uhr

Die mitangeklagte Verlobte des getöteten Arztes mit ihren beiden Verteidigern Walter Teusch (links) und Michael Rehberger. Foto: Rolf Seydewitz