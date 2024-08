Hohe Gefängnisstrafen Mord an Dauner Arzt Steffen Braun: Unmutsäußerungen während der Urteilsbegründung

Mehr als anderthalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod des Dauner Arztes Steffen Braun hat das Trierer Landgericht am Dienstag die Lebensgefährtin des 53-Jährigen, ihren 18 Jahre alten Sohn und dessen 17-jährigen Halbbruder zu teils hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Die fünfköpfige Kammer sah es nach 16 Prozesstagen als erwiesen an, dass die beiden Brüder den Mediziner am 30. Dezember 2022 heimtückisch ermordet und den Leichnam später in einem Waldstück in der Vulkaneifel vergraben haben. Die 36 Jahre alte Lebensgefährtin Brauns soll an der Ermordung selbst nicht beteiligt gewesen sein. Sie wurde wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.