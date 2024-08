Landgericht Trier Mord an Dauner Arzt: Zwei harte Urteile und Unmutsäußerungen aus dem Zuschauerraum

So einen Andrang erlebt das Trierer Landgericht auch nicht alle Tage. Obwohl die Urteilsverkündung im Prozess um die Ermordung des Dauner Orthopäden Steffen Braun im großen Sitzungssaal stattfand, mussten einige Zuschauer draußen bleiben. Wie schon an den meisten vorangegangenen 15 Tagen war das Interesse an einem der wohl spektakulärsten Prozesse in der Trierer Justizgeschichte groß. Schon eine Stunde vor Verhandlungsbeginn standen die Zuhörer vor dem Sitzungssaal Schlange.