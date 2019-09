Kultur : Mord auf dem Nildampfer

Gerolstein (red) Es war ein erfolgreiches Theaterwochenende für die Burgschauspieler Gerolstein mit ihrem Krimi „Tod auf dem Nil“ unter der Regie von Sandra Kalmes.

Unter dem Applaus der Zuschauer traten die Gäste des Nildampfers „Lotus“ ihre Reise an und es sollte für einige von ihnen ihre letzte Reise sein. Pfarrer Pennefather hat alle Hände voll zu tun, die Morde aufzuklären und den Täter zu entlarven. Weitere Aufführungen im Pfarrheim Gerolstein gibt es am Samstag, 7. September, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 8. September, um 15 Uhr. Karten bei www.ticket-regional.de, der Tourist-Info Gerolstein und der Abendkasse.