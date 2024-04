Termin verschoben Das erwartet Besucher beim Motorrad-Gottesdienst am Nürburgring

Zusätzlich zum Gottesdienst soll es von Polizei, DRK, Polo und ADAC eine fahraktive Vorführung und eine Ausstellung mit über 20 Ausstellern geben. Für Kinder wird ein besonderer Kinder-Bike-Parcours angeboten. Wer außerdem die Leistungsstärke seiner Maschine testen will, kann diese auf einem Prüfstand messen lassen. Die in den Vorjahren angebotenen geführten Touren finden in diesem Jahr nicht statt. Für das leibliche Wohl sorgt ein Food-Court am Fahrerlager.