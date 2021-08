Blaulicht : Motorradfahrer bei Pelm leicht verletzt

Foto: TV/Frank Göbel

Pelm Bei einem Unfall am frühen Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße 33 bei Pelm ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 41-Jähriger aus Mönchengladbach mit seinem Motorrad von Gerolstein-Bewingen in Richtung Pelm unterwegs, als er auf Höhe der Kasselburg in einer Kurve zu Fall kam.

Er erlitt leichte Verletzungen.