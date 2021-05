Kelberg : Polizei kontrolliert 105 Motorradfahrer in Kelberg

105 Motorradfahrer wurden in Kelberg von der Polizei kontrolliert. Foto: TV/Klaus Kimmling

Kelberg (red) Bei einer Schwerpunktkontrolle hat die Polizei am Sonntag den Motorrad-Verkehr in der Eifel ins Visier genommen. Beamte des Polizeipräsidiums Trier unter Führungsverantwortung der Polizeiinspektion Daun haben dabei auf der Bundesstraße 257 in Kelberg insgesamt 105 Motorradfahrer kontrolliert

Zwei der überprüften Fahrer wurden wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angehalten. Insgesamt kam es zu 21 Verwarnungen, 25 mussten leichte Mängel an Fahrzeugen beanstandet werden.