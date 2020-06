Blaulicht : Motorradfahrer bei Sturz auf der B♦257 bei Kelberg verletzt

Kelberg Ein 30-jähriger Mann aus dem Bergischen Land ist am Donnerstag mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 257 schwer gestürzt.

Der Mann fuhr gegen 17.30 Uhr über die B257 von Ulmen aus nach Kelberg, als er kurz vor dem Kreisverkehr in Kelberg die Kontrolle über seine Maschine verlor. Der Motoradfahrer stürzte und und wurde in den Straßengraben geschleudert. Dort kollidierte er mit einer Straßenlaterne und einem Schilderpfosten. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden.