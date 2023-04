Motorrad-Sport „Anlassen“ am nassen Nürburgring: Treffen der unentwegten Biker

Sogar ein paar ganz wagemutige Naked-Bike-Rider sah man neben Trikes und Quads unter den Unentwegten in den frühen Morgenstunden. Der Tenor der Meisten: „Wir waren jetzt drei Jahre nicht da. Wir lassen uns das in diesem Jahr nicht wieder kaputt machen. Eifel ist Eifel. Am Ring weißt du nie, was Dich erwartet, wenn du zu Hause wegfährst. Wetter-App hin oder her.“ Bis zum frühen Nachmittag wurde es dann zumindest ein wenig besser. Es wurde weitestgehend trockener. Die Eifeler Wetterhexe hatte sich wohl doch auf einen freien Sonntag eingestellt und ließ die Bikerinnen und Biker in Ruhe. Die wollen dann im nächsten Jahr wieder zu Tausenden kommen. Bei hoffentlich besseren Bedingungen.