Serie „Menschen und Motoren“ Oranje und Schwarz-Rot-Gold vereint: Ein Niederländer und ein Konzer zeigen, wie es geht

Wenn in ­wenigen Tagen in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft beginnt, könnte es auch wieder zu einem Duell der Teams von Deutschland und den Niederlanden kommen – je nachdem, wie das Turnier für beide Mannschaften läuft. Das verlief, ungeachtet der Ergebnisse, nicht immer auf einem sehr nachbarlich-freundschaftlichen Niveau. Dass es auch anders geht, beweisen derzeit zwei jung gebliebene Motorradfreunde. Der Deutsche Bert Thiel aus Konz bei Trier und der Niederländer Ger Schroen aus Beringe an der Maas.