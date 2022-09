Großevent : Sportliches Spektakel, touristischer Magnet

Thomas Scheppe (Fünfter von links vorne), Bürgermeister der VG Daun und Schirmherr des Vulkanbike-MTB-Marathons, freut sich mit Sponsoren und Veranstaltern über die vielen Starter und deren Familien, die am Wochenende nach Daun kommen werden. Foto: TV/Mario Hübner

Daun Für den MTB-Marathon Vulkanbike am Samstag, 10. September, in und um Daun haben sich bereits mehr als 1200 Starter angemeldet. Touristiker, Hoteliers und rund 500 Helfer stehen in den Startlöchern.