Bike : Mountainbiking für Jugendliche

Daun (red) In Zusammenarbeit mit dem Sportverein Darscheid und Traumtrails Eifel bietet die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun zwei Touren für Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren an: „Manderscheider Burgentrails“ vom 2. bis 3. Juli, mit Übernachtung in der Jugendherberge Manderscheid sowie „Grüne Hölle Nürburgring & Ahrtal“ vom 7. bis 8. August, in Schullandheim Antweiler.

