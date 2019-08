Motorsport : „Wir überlassen nichts dem Zufall“

Traditionell wird die Rallye Oberehe von vielen Motorsport-Fans besucht. Am Wochenende steht die 48. Auflage an. Foto: TV/Foto: Jürgen C. Braun

Hillesheim/Oberehe Nach dem Unfall beim Eifel-Rallye-Festival hat der MSC Oberehe vor der Rallye am Samstag sein ohnehin schon intensives Sicherheitskonzept noch einmal erweitert.

Drei Wochen nach dem Eifel-Rallye-Festival (ERF) und dem Unfall zum Auftakt der Veranstaltung, bei dem ein Rallyeauto in eine Zuschauergruppe gefahren war und sechs Personen verletzt hatte, wird am kommenden Wochenende wieder Rallyesport in der Region geboten. Der Motorsportclub (MSC) Oberehe lädt dabei zum 48. Mal zu seiner Veranstaltung in der nördlichen Vulkaneifel ein. Das Zentrum des Rennens, das über sogenannte fest abgesperrte Wertungsprüfungen führt, ist die Stadt Hillesheim.

MSC-Vorsitzender Wolfgang Bürgel sagt, dass „wir in 47 Jahren Rallye Oberehe noch nie Zwischenfälle mit Zuschauern hatten“, bei denen deren Sicherheit gefährdet gewesen sei. Das betrachte man jedoch nicht als Freibrief. „Wir haben in den vergangenen Jahren unser Sicherheitskonzept in enger Abstimmung mit Fachleuten für diesen Bereich stetig verbessert“, betont Bürgel. Nach jeder Rallye habe man „die Veranstaltung analysiert und eventuelle Schwachstellen im Sicherheitssystem abgestellt.“

Info Verletzte auf dem Weg der Besserung Gute Kunde gibt es vom Motorsportclub Daun. Das holländische Ehepaar, das bei dem Unfall zum Auftakt des Eifel-Rallye-Festivals am 18. Juli, bei dem ein historischer Audi-Rennwagen in eine Gruppe von Zuschauern gefahren war, am schwersten verletzt worden war, ist wieder auf dem Weg der Besserung. Auf TV-Nachfrage teilte der Club mit, dass der Mann bereits wieder zu Hause sei. Auch seine Frau sei inzwischen in ein Krankenhaus in der Heimat verlegt worden. Es bestünde die Aussicht, dass sie, die wohl etwas schwerer verletzt worden war, wieder komplett gesund werden könne.

Alle Zuschauerzonen und Strecken, sagt Bürgel, würden lange im Vorfeld der Rallye gemeinsam mit dem Sicherheitsbeauftragten des Deutschen Motorsportbundes (DMSB), dem Leiter der Streckensicherung, Peter Krieger (Wiehl) besichtigt. „Dann wird alles besprochen, dokumentiert und auch abgenommen.“

Peter Krieger, betont der Vorsitzende des MSC, sei kein Mitglied des Clubs. „Er ist beim DMSB Offizieller lizensierter Leiter der Streckensicherung und dafür international ausgebildet.“ In direkter Absprache und Koordination mit Krieger würden das Sicherheitsbuch, die Notfallpläne, und eine eventuell notwendige Rettungskette erstellt. Bürgel: „Wir überlassen nichts dem Zufall, was die Sicherheit der Zuschauer angeht.“

Allerdings müssten sich die Besucher an den Wertungsprüfungen aber auch selbst an die im Programmheft ausgedruckten Sicherheits-Hinweise und an die Anweisungen der Streckenposten halten. Zudem habe man in diesem Jahr für die Rallye über 100 zusätzliche Schilder angeschafft, um Sperrzonen auszuweisen. Das habe allerdings nichts mit dem bedauerlichen Unfall in Darscheid zu tun.