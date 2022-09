Großevent : Sportliches Spektakel, touristischer Magnet

Thomas Scheppe (Fünfter von links vorne), Bürgermeister der VG Daun und Schirmherr des Vulkanbike-MTB-Marathons, freut sich mit Sponsoren und Veranstaltern über die vielen Starter und deren Familien, die am Wochenende nach Daun kommen werden. Foto: TV/Mario Hübner

Daun Für den MTB-Marathon Vulkanbike am Samstag, 10. September, in und um Daun haben sich bereits mehr als 1200 Starter angemeldet. Touristiker, Hoteliers und rund 500 Helfer stehen in den Startlöchern.

Der Vulkan-Bike ist der einzige Mountainbike-Marathon (MTB-Marathon) Deutschlands, der in den vergangenen drei Jahren durchgehend an den Start gegangen ist – während andernorts coronabedingt reihenweise Veranstaltungen abgesagt wurden. Das ging zwar nur mit großem Aufwand und unter besonderen Vorkehrungen, aber die Sportler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland (vor allem Benelux) haben es dem Veranstalter gedankt. Und kommen wieder: „Aktuell haben wir bereits 1200 Anmeldungen“, sagt Orga-Leiter Markus Appelmann. Angepeilt werden wieder rund 2000 Starter.

Zwei schwierige Jahre Nein, die vergangenen beiden Jahre waren für die Macher des Vulkan-Bike-Eifel-Marathons keine einfachen. „Auf Sicht fahren“, war das Motto, das das Team um Vera Esch vom GesundLand Vulkaneifel und Markus Appelmann vom Trailpark Vulkaneifel ausgegeben hatte. „Das hat uns eine große touristische Werbung beschert, da wir sehr viele neue Fans für unsere Veranstaltung und die Region gewinnen konnten“, sagt Vera Esch, die Geschäftsführerin des GesundLand Vulkaneifel. Orga-Leiter Markus Appelmann ergänzt: „Wir sind die einzige Veranstaltung Deutschlands, die durchweg an den Start gegangen ist.“

Thomas Scheppe, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun und Schirmherr des MTB-Rennens, ist noch auf einen weiteren Punkt stolz: „Unsere Strecke hat den Ritterschlag bekommen. Der Bund Deutscher Radfahrer hat in den vergangenen drei Jahren durchweg eine Deutsche Meisterschaft bei uns veranstaltet. 2019 die Marathon-DM, 2020 und 2021 die Deutschen E-Bike-Meisterschaften.“ 2022 wird in und um Daun erneut die E-Bike-DM ausgefahren und auch die Deutsche Meisterschaft der Justiz findet hier statt. Scheppe lädt aber nicht nur die Cracks, sondern alle Bikerinnen und Biker ein: „Ob Genuss-, Hobby- oder Race-Biker – für jeden ist etwas Passendes dabei. Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern ein unvergessliches Erlebnis in unserem schönen GesundLand Vulkaneifel!“

Auf zwei Punkte macht der Schirmherr besonders aufmerksam: die hohe Anzahl und das tolle Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer sowie die langjährige Treue der Sponsoren wie die Nürburg Quelle, die von Anfang an dabei ist, aber auch die Kreissparkasse Vulkaneifel, Westenergie, Haibike, Bitburger 0,0, HoheAcht und die Lotto-Stiftung Rheinland-Pfalz.

Dank an Helfer und Sponsoren Scheppe sagt: „Ohne beide, die treuen Sponsoren und die vielen ehrenamtlichen Helfer von Feuerwehr, Vereinen, Rettungsdiensten ist diese Veranstaltung so nicht denkbar.“ Dem stimmt auch Orga-Chef Appelmann zu und sagt: „Allen einen herzlichen Dank.“ Ein Beispiel: Auf der Marathon-Strecke über 100 Kilometer gibt es 85 Streckenposten der Feuerwehr, die jeweils mit zwei bis vier Leuten besetzt sind. Also fast jeden Kilometer ein Helfer. „Auch das ist einzigartig bei Veranstaltungen dieser Art“, so Appelmann.

Friedhelm Marder, Stadtbürgermeister von Daun, freut sich auf das Bühnenprogramm: „Auf dem Dauner Marktplatz wird viel los sein: packende Zielsprints, tolle Live-Musik und eine große Siegerehrung. Also kommen Sie vorbei!“, appelliert er an die Bevölkerung. Ersmals nach Corona wird es wieder eine Ausstellung von Händlern sowie eine Live-Siegerehrung geben und auch wieder eine Bühne mit Livemusik. Ein Zelt aber weiterhin nicht, „wegen der Corona-Auflagen für Innenräume“, wie Appelmann erklärt. Aber Mountainbiker seien „ja nicht aus Zucker“.

Vera Esch vom GesundLand Vulkaneifel ist dankbar, dass so viele internationale Bikerinnen und Biker angemeldet sind: „Auch dieses Jahr sind jetzt schon wieder mehr als 300 internationale Fahrer aus Belgien, den Niederlanden und Luxemburg angemeldet, was uns Touristikerinnen und Touristiker immens freut.“ Ebenfalls dabei: Peter Schermann, Ausnahme-Mountainbiker aus der Region und Botschafter des Trailparks Vulkaneifel, der den Vulkanbike vor allem als Plattform für den MTB-Nachwuchs aus der Region schätzt. Er selbst wird wieder über die 100 Kilometer an den Start gehen, „um eine letzte harte Belastung eine Woche vor der MTB-WM in Dänemark zu haben“.

Für Vera Esch ist der Vulkanbike eine der herausragenden Veranstaltungen in der Region und von hohem touristischen Wert, denn: „Während des Rennens kommen ja nicht nur die Sportler, sondern auch viele Familien und Freunde. Und viele sind dann so begeistert von der Region und den Strecken, dass sie übers gesamte Jahr verstreut wiederkommen – und ihre Erlebnisse im Bekanntenkreis weitertragen.“ Das bestätigt auch Markus Appelmann, der für die Vermarktung des Trailparks Vulkaneifel, dem MTB-Streckennetz mit 100 Kilometern ausgeschilderter Wege, verantwortlich ist. Er sagt: „Die Nachfrage nach Touren im Trailpark steigt ungebremst von Jahr zu Jahr.“ Weiterer Beleg für die touristische Anziehungskraft : Wer für den Vulkanbike aktuell noch ein Zimmer braucht, muss sich inzwischen in einem Umkreis von gut 30 Kilometern umschauen. In und um Daun: alles ausgebucht!