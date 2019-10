TV-Forum : Müll sorgt für viel Diskussionsstoff

TV-Forum Daun Lars Ross, Thomas Roth,. Foto: TV/Frank Auffenberg

Daun (sts) Großes Interesse an der Podiumsdiskussion des Trierischen Volksfreunds in Daun, in der es am Donnerstag um die 2020 anstehenden Veränderungen in Sachen Abfallentsorgung ging. In der Vulkaneifel ist der Ärger darüber besonders groß, auch weil die Biotonne abgeschafft wird.

Nach der Begrüßung durch TV-Chefredakteur Thomas Roth (links) diskutierten im Forum Hans-Peter Felten (Nabu Daun, Zweiter von links), Lars Ross (TV-Lokalchef Eifel-Mosel, Dritter von links), Kreisbeigeordneter Alois Manstein (Mitte), Karl-Heinz Schlifter (Ortsbürgermeister von Gillenfeld, Dritter von rechts), Maximilian Monzel (Geschäftsführer des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier, Zweiter von rechts) und TV-Redakteur Mario Hübner.