Noch mehr ungeleerte Tonnen : Eifeler Gemeinden melden weitere Kuriositäten bei der Müllabfuhr

Mülltonnen in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Reuth/Wiesbaum/Prüm Da kam noch was: Das Thema „ausgefallene Abfuhr“ ist noch nicht erledigt, es melden sich weitere Gemeindechefs und Bürger.

Wer dachte, mit dem Thema „nicht abgeholter Müll“ seien wir jetzt langsam durch, hat sich vertan: Am Donnerstag und Freitag haben sich weitere Bürger und Gemeindechefs beim TV gemeldet und berichten von ähnlichen Problemen wie in Berndorf, Lissendorf, Kerschenbach, Oberbettingen, Oberehe-Stroheich, Stadtkyll und Walsdorf-Zilsdorf (TV von Mittwoch, Donnerstag und Freitag).

Zum Beispiel Ruxandra Gericke, die Ortsbürgermeisterin von Wiesbaum: „Auch in Wiesbaum“, gibt sie durch, seien am Montag dieser Woche die Tonnen nur vereinzelt geleert worden. Und im Ortsteil Mirbach „gar nicht“.

Einige Bürger hätten ihr gesagt, dass der Müllwagen in einer Wiesbaumer Straße zunächst hinter dem Fahrzeug des Winterdiensts hergefahren sei, sich dann aber gedreht und die restlichen Tonnen stehen gelassen habe. Viel Schnee habe allerdings nicht gelegen.

Die Bürgermeisterin ärgert sich: „Es wird wirklich auf dem Rücken der Leute ausgetragen.“ Wenn man sich jedoch beim Servicetelefon des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) melde, werde man „unfreundlich und unkooperativ“ abgefertigt.

„Der A.R.T. ist immer bemüht, die Leute zuvorkommend und freundlich zu beraten und über die Möglichkeiten, die es gibt, aufzuklären“, sagt Pressesprecherin Kirsten Kielholtz. „Mitunter ist aber nun mal der Kommunikationston beiderseits in solch schwierigen Gesprächen etwas emotionsgeladen.“ Das dürfte wohl stimmen.

Kurioses meldet uns Ewald Hansen, der Ortsbürgermeister von Reuth: „Bei der letzten Abfuhr von Restmüll und gelbem Sack im Jahr 2020 – beide werden in Reuth am gleichen Tag abgefahren – kam der Müllwagen für die gelben Säcke bereits morgens gegen 7.30 Uhr“, schreibt Hansen. Eine Ausnahme: Im gesamten vergangenen Jahr seien die gelben Säcke bis dahin „erst frühestens gegen Mittag oder häufig auch erst am späten Nachmittag abgefahren“ worden. Also waren viele damit zu spät dran.

Das Problem zu umgehen, indem man die Säcke schon am Vorabend nach draußen stelle, sei in Reuth nicht möglich, sagt Hansen: wegen streunender Katzen und Füchse.

Ewald Hansen: „So kam es, dass nur ganz vereinzelte Frühaufsteher die Säcke schon herausgestellt hatten.“ Dann sei der Restmüllwagen durchs Dorf gefahren – und dessen Besatzung habe die später herausgestellten gelben Säcke mitgenommen, sagt Hansen.

In der Folge meldeten sich mehrere Anrufer beim Bürgermeister und stellten „die berechtigte Frage, warum man denn überhaupt noch sortiere. Eine solche Vorgehensweise trägt nicht gerade zur Identifikation mit unserem Müllsystem bei und sollte eine einmalige Angelegenheit bleiben“.

Und dann ruft am Freitagmorgen Herbert Juli aus Prüm in der Redaktion an: Ende Dezember, sagt er, hätten in Prüm die blauen Tonnen (für Altpapier, Anm.) geleert werden sollen. „Die stehen in der Prümtalstraße immer noch.“

Unterdessen erreichen den TV weitere E-Mails von Bürgern aus den bereits genannten Orten, deren Müll nicht abgeholt wurde: Die A.R.T.-Empfehlung, ihre Tonnen doch an größere Straßen zu bringen, verfängt offenbar nicht. Denn in ihrer Straße habe am Abholtag kein Schnee gelegen, schreiben sie. Oder die nächste größere Straße sei ebenfalls nicht befahren worden.

Inzwischen hat auch das Abfuhrunternehmen Remondis eine Stellungnahme geschickt: Darin weist man erneut darauf hin, dass die Fahrer je nach Wetterlage entscheiden, ob sie eine Straße ansteuern oder nicht. „Wenn das Risiko für mögliche Sach- oder gar Personenschäden zu hoch ist, müssen die Tonnen bis zur nächstmöglichen sicheren Abfuhr stehen bleiben. Wann dies der Fall ist, hängt ausschließlich von den jeweiligen Witterungsbedingungen ab.“

Außerdem sei es, „bedingt durch die erneuten Schneefälle“, mittlerweile erneut „zu Ausfällen bei der Abfuhr“ gekommen.

„Der Betrieb der Sammelfahrzeuge ist schon durch ihr Gewicht und ihre Größe im Fall von Schnee und Glatteis mit besonderen Sicherheitsanforderungen verbunden. Auch die entsprechenden Wendemöglichkeiten sind eingeschränkt.“