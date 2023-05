„Gesetz, das die Kriminellen schützt“ Dreister Baumaschinen-Diebstahl in der Eifel – Emittlungen durch Datenschutz ausgebremst

An die ersten Minuten, in denen Franz Müllenbach am Morgen des 15. Mai kurz nach halb sieben sein Betriebsgelände am Ortsrand seines Heimatdorfs erreicht hat, erinnert sich der 54-Jährige auch Tage später noch wie an einen schlechten Traum. Bereits irritiert durch Baggerspuren auf der Zuwegung und das unverschlossene Tor, sieht er auf den ersten Blick, dass der nagelneue Radlader und zwei Bagger fehlen.