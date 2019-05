Vortrag : Lächeln am Himalaya

Daun (red) Petra Vankerkom gibt in einem multimedialen Vortrag Einblicke in ihr Kunst- und Hilfsprojekt „Lächeln am Himalaya - a smile for Nepal“ am Mittwoch, 12. Juni, um 19.30 Uhr im Kolpinghaus Daun, Burgfriedstraße 6.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken