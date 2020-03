Tradition : Di Scheaz – die Schürze

Info

Als Schürzen werden Kleidungsstücke bezeichnet, die vor dem Bauch oder auch der Brust getragen werden, um die restliche Kleidung zu schützen. Der Duden bezeichnet Schürze als ein „über der Kleidung getragenes vor allem die Vorderseite des Körpers [teilweise] bedeckendes, mit angenähten Bändern um Taille und Hals gehaltenes Kleidungsstück, das besonders zum Schutz der Kleidung bei bestimmten Arbeiten dient.“ Sie gehörten vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein zur Alltagskleidung einer Bürgerin der Mittel- und Unterschicht. Landfrauen besaßen in der Regel eine große Zahl von Schürzen, die sie je nach Tätigkeit und sozialer Situation wechselten. Im ausgehenden 15. Jahrhundert erhielten Schürzen auch Einzug in die Mode, was heute noch an vielen Trachten in fast allen Regionen Europas zu erkennen ist. Fester Bestandteil der meisten Frauentrachten ist nämlich eine Halbschürze, die bestickt oder auf andere Art verziert wird. Noch heute sind diese Form von Vortüchern fester Bestandteil der Trachtenmode.