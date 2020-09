Mundart : Mundartlieder mit Sylvia Nels

Sylvia Nels Foto: TV/Sylvia Nels

Gerolstein (red) Die Mundartsängerin Sylvia Nels ist am Sonntag, 4. Oktober, um 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Gerolstein, Raderstraße 9, zu Gast. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Telefon 06551/9655640 oder per E-Mail an keb.westeifel@bistum-trier.de ist erforderlich.

