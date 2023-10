“Was wäre ein Bahnhof ohne Zug?“ Museumsbahnhof Ahütte: Andreas Kurth holt Schienenbus aus den 60ern zurück

Andreas Kurth hat sich im März dieses Jahres einen Traum erfüllt. Den ehemaligen Bahnhof Ahütte hat er gekauft und daraus einen Museumsbahnhof gemacht. Quasi als Belohnung ernannte er sich zum „Bahnhofsvorsteher“ und bietet dort seither Veranstaltungen und Gastronomie an. Wenn der Bahnhof geöffnet ist, können auch die Besucher wieder, wie seinerzeit die Reisenden, in der Wartehalle auf den historischen und originalgetreu erhaltenen Wartebänken Platz nehmen. Doch wenn der „Bahnhofsvorsteher“ seinen Gästen erzählte, irgendwann komme auch wieder ein Zug in Ahütte an, dann erschien das doch sehr seltsam. Die Schienen der ehemaligen „Oberen Ahrtalbahn“ sind tatsächlich nicht mehr vorhanden. Die 44 Kilometer lange Bahnstrecke führte einst von Dümpelfeld nach Lissendorf und wurde am 30. Juni 1912 eröffnet. Der Personenzugverkehr wurde im Juni 1973 eingestellt und die Strecke zurückgebaut. Wie soll da noch ein Zug hinkommen?