Nicht London, Hamburg oder New York Darscheid ist das Musical-Mekka der Vulkaneifel (Fotos)

„Zieht euch warm an!“ sollte das Motto für die Zuschauer beim Besuch des Musicals „9to5“ in Darscheid lauten. Dieser Leitspruch bezieht sich dabei nur am Rande auf die frischen Temperaturen an diesem Premierenabend im Theaterzelt Kabau, als vielmehr auf Violet, Doralee und Judy, die drei Hauptcharaktere des Stücks „9to5“. Die drei leisten nämlich Bemerkenswertes. Ihnen gelingt es, sich aus der traditionellen Frauenrolle zu befreien, selbstbewusst ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und es ihrem egozentrischen Boss so richtig zu zeigen.