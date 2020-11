Daun-Gemünden Ein Hoffnungsschimmer für alle Kultur-Entwöhnten: Die Freilichtspiele Gemünden starten ihren Vorverkauf für das Musical „Im weißen Rössl“. Premiere ist im September 2021.

Das Ende des coronabedingten Darbens ist in Sicht, zumindest für Fans von Open-Air-Konzerten und Musicals. Dafür verantwortlich zeichnet Sebastian Krolik, Inhaber des Landhotels Müller in Daun-Gemünden und Musicalstar in Personalunion. Er gründete die Freilichtspiele Gemünden (der TV berichtete) und präsentiert am 2. September 2021 die Premiere der „lustigsten Hotel-Komödie aller Zeiten“, wie er den selbst inszenierten Klassiker nennt. Krolik hatte es noch spannend gemacht, wollte das potenzielle Publikum noch etwas auf die Folter spannen, als er zunächst noch nicht preisgeben wollte, was gespielt wird. Nun aber ist es raus: das Musical „Im weißen Rössl“.