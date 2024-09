Bald ist Premiere Theaterfestspiele Vulkaneifel zeigen mit „Sister Act“ den Musical-Himmel

Disco hinter Klostermauern, groovende Nonnen und Lichtorgeln über dem Altar: Mit dem Kultmusical „Sister Act“ werden die Theaterfestspiele Vulkaneifel im KABAU-Theaterzelt auch in diesem Jahr wieder begeistern – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wir waren bei der Generalprobe dabei.

06.09.2024 , 07:33 Uhr

Link zur Paywall So lief die Generalprobe von „Sister Act“ - 83 Bilder Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm