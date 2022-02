Theater : Wenn die Liebe als Schlüssel am Ende alles gut werden lässt

Foto: Alwin Ixfeld 23 Bilder Musical „Tabaluga und Lilli“ im Forum Daun

Daun Beim Musical „Tabaluga und Lilli“ haben am Samstag rund 260 kleine und große Menschen im Dauner Forum mit dem kleinen grünen Drachen auf seiner Suche nach der Liebe mit­gefiebert.

„Tabaluga ist in das Loch gefallen“, stellt ein Kind in der Pause von „Tabaluga und Lilli“ fest, und es ist klar, dass das Musical für Mädchen und Jungen recht spannende Momente enthält. Aber am Ende geht alles gut aus. Den kleinen Drachen Tabaluga hat der deutsche Rocksänger Peter Maffay vor fast 40 Jahren zum ersten Mal auf die Bühne gebracht. Seither sind die vielen Abenteuer rund um ihn aus vielen Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken.

Szene aus dem Musical „Tabaluga und Lilli“ von Michael Thinnes im Forum Daun. Foto: Alwin Ixfeld

Das bekannteste Lied aus der Reihe ist wohl „Ich wollte nie erwachsen sein“, mit dem Michael Thinnes auch die Aufführung im Dauner Forum eröffnet. Als Produzent hat Thinnes mit seiner Agentur „why not!?“ eine eigene Bühnenfassung auf die Beine gestellt. „Wir sind zurzeit wohl die Einzigen, die das spielen dürfen. Das ist schon ein Privileg“, sagt Thinnes im Gespräch mit dem TV. Die vergangenen zwei Jahre waren für den Musik­profi sehr hart: „Da schläft man nicht mehr gut, weil man sich viele Gedanken macht.“ Es sei schwierig, das Publikum zu erreichen, aber „ich hoffe, dass es jetzt langsam wieder besser wird“, sagt er mit leichtem Optimismus für die Zukunft.

Vielleicht kann er sich da von seiner eigenen Musical-Interpretation etwas abschauen. Schließlich schafft es auch der kleine grüne Drache Tabaluga, immer wieder aus scheinbar aussichtslosen Situationen herauszukommen. Mit Unterstützung von Figuren wie dem Magier, dem Baum des Lebens, seinem Vater Thyrion oder sogar von der Spinne Tarantula gelingt es ihm, seine große Liebe Lilli zu finden. Er befreit sie aus dem Käfig, in dem ihr Schöpfer Arktos sie gefangen hält. Aber auch dann wird es noch einmal spannend, denn Arktos hält Lilli nur mit Hilfe eines Schlüssels am Leben. Diesen kann Tabaluga aber nicht bekommen und verzweifelt, weil er seine Freundin scheinbar wieder verloren hat. Doch der Einsiedler­krebs Os­trakus hat einen viel stärkeren Schlüssel für Tabaluga: „Der Schlüssel heißt Liebe, dein Feuer wird das Eis besiegen.“ Und so kann Tabaluga seine Lilli schließlich doch in den Armen halten.

Vom Musical „Tabaluga und Lilli“, das am Samstag im Forum Daun aufgeführt wurde, ließen sich Jung und Alt mitreißen. Foto: Alwin Ixfeld