Kultur : Rettung in letzter Minute für das Lalamobil

Rettung in letzter Minute für das Lalamobil

Daun Musikalische Hilfe vom Duo Piano&Voice und vom Rotary Club Daun gibt es für die Opfer der Flut. Eine Reihe von Benefizkonzerten sammelt Spenden.

Die Initiative dafür kam von den beiden Musikern, die einen guten Draht zu den Clubmitgliedern wie etwa Dirk Wingenter oder Sven Nieder haben. Ihr Impuls hat einen ganz besonderen und persönlichen Grund für die Benefizaktion: Das brandneue Lalamobil von Piano&Voice – eine mobile Bühne – stand zur Perfektionierung der Ausstattung bei einem Fachunternehmen in Schuld an der Ahr, als das Unwetter hereinbrach. Beinahe wäre es davongeschwemmt worden wie so vieles.