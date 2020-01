Musik : Musikalische Ohrwürmer beim 13. Neujahrskonzert

Gerolstein Die Stuttgarter Kammersolisten sind am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr zu Gast in Gerolstein in der katholischen Kirche St. Anna. Mit dabei sind die Stuttgarter Kammersolisten mit Vicente Campos (Trompete), Andrea Turini (Klavier) und Christoph Soldan (Klavier).

Unter der musikalischen Leitung von Christoph Soldan werden klassische Meisterwerke aufgeführt. Veranstalter ist die Touristik GmbH Gerolsteiner Land mit Unterstützung der Volksbank Eifel eG. Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro in der Tourist Information im Bahnhof in Gerolstein erhältlich. Schüler, Jugendliche und Studenten: 7,50 Euro. Abendkasse: 17 Euro. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Es besteht freie Platzwahl.