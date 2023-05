Konzert Förderverein veranstaltet gelungenen Dorfflohmarkt

Angenehm fiel das harmonische Miteinander auf – zwischen den Dorfbewohnern, aber auch zwischen Alt und Jung. In der Wochenendstraße saß der über 80 Jahre alte Korbflechter Klaus Krisor unter einem Sonnenschirm auf seinem Arbeitsschemel. Mit flinken Fingern und geschickten Händen flocht er an einem zweifarbigen Weidenkorb. In jungen Jahren arbeitete Krisor in einem Sägewerk, ehe er aus gesundheitlichen Gründen in Früh­rente ging. Vor mehr als 30 Jahren begann der rüstige Rentner mit seinem Hobby, dem Korbflechten. In Kursen und Lehrgängen lernte er die Kniffe dieses aufwendigen Handwerks und hat seit dieser Zeit unzählige Körbe geflochten.