Musik : Musikunterricht trotzt Corona

Daun Lernen in Zeiten der Pandemie geht online. Das ist auch bei der Musikschule des Landkreises Vulkaneifel nicht anders.

Mittlerweile bietet das Gros der Musiklehrerinnen und -lehrer online-Unterricht an, auch fast alle Einzelschüler machen mit. „Es läuft wie die Produktion eines Videoclips mit Webcam und Kopfhörer“, erläutert Frangen, „manche Lehrer haben für diese Art des Lehrens technisch aufgerüstet.“ Und was die Perfektion angeht, so hänge vieles natürlich an den Breitbandkapazitäten vor Ort, an der Geschwindigkeit von Upload und Download. Kleine Verzerrungen in der Tonqualität seien also möglich.