Kultur : Musikschule trifft Mitglieder

Daun (red) Die nächste Mitgliederversammlung der Musikschule Landkreis Vulkaneifel findet am Dienstag, 12. November, in Daun statt. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr im Geschwister-Scholl-Gymnasium in der Bitburger Straße, Raum A 24 (Anbau).