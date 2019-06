Jubiläum : Erst das Kirchenkonzert, jetzt die große Sause

Info

Seit den 1930ern bestand in Mürlenbach eine Blaskapelle als Untergruppe des damaligen „Gesang- und Theatervereins Gemütlichkeit“ – sie löste sich in den 1950ern auf. Nach dem Auseinandergehen wurde schmerzlich deutlich, was auf allen dörflichen Festen ohne die Umrahmung durch die Musik fehlt. Zu Anlässen wie den Fronleichnamsprozessionen halfen Musikvereine aus der Nachbarschaft aus, bis schließlich am 28. Januar 1969 der erste eigenständige Musikverein Mürlenbachs gegründet wurde. 2003 wurde mit den Vulkaneifelmusikanten aus Kirchweiler eine Spielgemeinschaft gegründet, 2015 schloss sich der Musikverein Birresborn an. Die Spielgemeinschaft besteht bis heute fort.