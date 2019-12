Weihnachtliche Konzerte : Weihnachtliche Spiel- und Singfreude

INFO

Die Weihnachtskonzerte sind am Samstag, 21. Dezember, um 18 Uhr (Einlass um 17.30 Uhr) in der Hauskirche Don Bosco in Jünkerath und am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr (Einlass um 16.30 Uhr) in der Pfarrkirche St. Martin in Hillesheim. Die Karten kosten zehn Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Lesezeichen, Am Markt 7, Hillesheim, und bei Blumen Schildgen, Kölner Straße 12, Jünkerath. An der Abendkasse kosten die Karten zwölf Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Der Musikverein ist Veranstalter.