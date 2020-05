Musik : Musizieren gegen die Einsamkeit

INFO

Wenn Vollblut-Musiker nicht auftreten können, kommen sie gerade jetzt auf andere kreative Ideen. So hat auch Chris Jungen, Schlagzeuger der Oyez Blues Band, ein „Kleines-Corona-Sonntag-Nachmittag-Balkon/Garten-bleib-zu-Hause-oder-mit-1,5 Meter-Abstand-trotzdem-was-Spaß-haben-Konzert“ initiiert. Kurzerhand bat er seinen Nachbarn und Sänger Rocco Giacobbe — beide wohnen in der Strohner Straße in Gillenfeld — mit ihm ein kleines Corona-Konzert zu geben. Nicht auf dem Balkon, sondern im Garten begeisterten die beiden ohne vorherige Proben und spontan mit italienischen Songs: Rocco mit Gesang und Gitarre, Chris mit einem elektrischen Schlagzeug (e-drum).

Die großen Lautsprecher reichten weit über die Nachbarschaft hinaus, so dass sich viele Zuhörer, ganz überrascht, in vorschriftsmäßigem Abstand rund um den Gartenzaun auf den angrenzenden Balkonen versammelten. Videoaufnahmen in Facebook erhielten weit mehr als 2000 Aufrufe und mehrere Hundert Likes. „Es hat uns sehr viel Spaß gemacht“, sagen die beiden Musiker, „eine Wiederholung in dieser kontaktlosen Zeit ist nicht ausgeschlossen.“