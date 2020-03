Mutmacher : In die Krise steht die Dorfgemeinschaft zusammen

Gillenfeld In Gillenfeld ist ab sofort ein Hilfsdienst im Einsatz, der Menschen mit Lebensmitteln versorgt.

(lyv) Zunehmend entwickelt sich ein immer stärkerer Zusammenhalt in den Gemeinden des Vulkaneifelkreises. Und das — auch wenn es zunächst absurd klingt – aufgrund des Corona-Virus, das viel Unsicherheit und Angst in der Bevölkerung mit sich bringt. Vor allem in sozialen Netzwerken ist die Hilfsbereitschaft allgemein immens groß. So auch in Gillenfeld.