Freizeit : Nabu-Exkursion zum Hönselberg

Niederehe Der Naturschutz Bund (Nabu) Kylleifel lädt zu einer Exkursion mit dem Biotopbetreuer Gerd Ostermann für Sonntag, 22. September ein. Besucht werdendie Kalkmagerrasen und Laubwälder am Hönselberg. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Gemeindehaus in Niederehe, Im Auel 14. Weitere Infos im Netz unter www.NABU-Kylleifel.de.