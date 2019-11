Polizei : Flüchtender Fahrer hinterlässt Spuren

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Kelberg Ein Unbekannter ist mit seinem Auto in der Nacht auf Samstag in der Schulstraße in Kelberg gegen einen ordnungsgemäß geparkten Wagen gefahren, hat diesen an der linken Fahrzeugfront beschädigt und hat sich aus dem Staub gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am beschädigten Wagen blieb Lack vom Auto des Unfallverursachers haften, zudem verlor er beim Aufprall ein Fahrzeugteil.