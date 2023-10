Beliebtes Ausflugsziel in zwei Bundesländern Kronenburger See: Fällt auch die Badesaison 2024 flach?

Baden, Paddeln, Segeln und Surfen: Das war in diesem und im vergangenen Jahr am Kronenburger See nicht möglich. Der Hintergrund: Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 war das in zwei Bundesländern gelegenen Bade- und Wassersportgewässer Bollwerk gegen die gewaltigen Wassermassen der Kyll. Denen hielt er stand, aber wegen der großen Belastung kam es zu gravierenden Schäden an der Talsperrentechnik, die nun Schritt für Schritt repariert werden. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf den sogenannten „Schützen“, zwei Schiebern zur planmäßigen Regulierung des Wasserablasses. Diese müssen zusammen mit der Antriebstechnik komplett erneuert werden.