Kultur : Gillenfelder Friedhofstreppe wird komplett neu gebaut

So wird sie noch eine Weile anzusehen sein, die marode Treppe zum Friedhofsaufgang.

Die Stufen kaputt, Unkraut breitet sich aus. Das rot-weiße Sperrband ist bereits verblasst und abgerissen. Ein Zaun versperrt die Treppe zum Friedhofseingang in Gillenfeld komplett. Und das schon seit Juni 2019. Zwar kann man durch zwei weitere Eingänge den Friedhof besuchen, aber warum wird hier eigentlich nichts gemacht?

„Eine Dame aus dem Ort ist damals beim Verlassen des Friedhofs auf der Treppe gestürzt“, sagt Ortsbürgermeister Karl-Heinz Schlifter, „seitdem ist die Treppe gesperrt“. Die Beschichtung auf einer der Betonstufen habe sich gelöst, was den Sturz verursachte. Die Versicherungsangelegenheit zog sich mehrere Monate hin, so lange musste die Sperrung sowieso aufrecht erhalten bleiben.

Zudem hätte nichts entschieden werden können, da nach der Kommunalwahl im Mai 2019, die konstituierende Sitzung des Gemeinderats erst im August erfolgte. Außerdem war für die Renovierung oder Neubau des Aufgangs kein Geld im Haushalt eingestellt. Also fristete die Treppe ihr Dasein.

Inzwischen hat der Gemeinderat mehrmals, so Corona es zuließ, über das Problem beraten. „Ich habe dafür plädiert, dass die Treppe komplett zurückgebaut wird, da es noch zwei weitere Eingänge zum Friedhof gibt“, sagt Schlifter, „doch die Gemeinderatsmitglieder waren der Meinung, es wäre wichtig, die Treppe zu erhalten“. Auch über einen barrierefreien Zugang mittels einer Rampe wurde diskutiert, „aber dafür ist nicht genug Platz“.

Ein Angebot einer Gillenfelder Firma für eine neue, schmalere Treppe über 8 000 Euro liegt vor. „Wir warten jetzt noch auf ein weiteres Angebot von der VG. Wenn das bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 11. Mai vorliegt, dann könne entschieden werden, wer den Zuschlag bekommt. Wann dann mit den Arbeiten begonnen werden kann ist noch offen, denn es komme ja auch auf die Auslastung der Baufirmen an und auch auf die Materialbeschaffung, sagt Schlifter, denn Corona mischt in allem mit.