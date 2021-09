Flut und Schicksale : Hoffnung für den Densborner Dorfladen

Densborn Der Dorfladen in Densborn ist acht Wochen nach der Flut noch immer geschlossen. Denn trotz einiger Spenden steht Inhaberin Martina Theis finanziell mit dem Rücken zur Wand. Lässt das Land die kleinen Betriebe im Stich?

Von 2351 Anträgen auf Soforthilfe aus der gewerblichen Wirtschaft sind laut Bundes-Wirtschaftsministerium nur noch 31 Anträge offen, das sind weniger als 1,4 Prozent. Es wurden über elf Millionen Euro an Soforthilfe an Unternehmen und Selbständige ausgezahlt. Nun wurde ein Hilfsfonds über 30 Milliarden Euro aufgelegt. Davon werden etwa zwei Milliarden vom Bund für die Wiederherstellung seiner eigenen Infrastruktur verwendet, von den restlichen 28 Milliarden Euro sollen etwa 54 Prozent nach Rheinland-Pfalz fließen, das sind rund 15,27 Milliarden Euro. Nun sollen die entsprechenden landesrechtlichen Regelungen, die konkrete Förderkriterien beinhalten, erlassen. Für den 22. September ist beabsichtigt, das entsprechende Gesetz in den Landtag einzubringen.

Die Soforthilfe, die Theis erhalten hat, sei ja laut Pressesprecher Carsten Zillmann nur ein erster Schritt gewesen, „um den Unternehmen kurzfristig Liquidität zur Verfügung zu stellen“. Für eine anschließende Förderung legen Bund und Länder aber noch einen Hilfsfonds von 30 Milliarden Euro drauf, wovon rund die Hälfte nach Rheinland-Pfalz fließen soll. „Die Aufbauhilfe werden unter anderem“, erklärt Zillmann, „Selbstständige, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige der freien Berufe beantragen können.“ Zwischen größeren, mittleren und kleinen Unternehmen (wie etwa dem Dorfladen in Densborn) werde nicht differenziert. Will heißen: Da ist noch was drin. Wie viel, ist unklar. Denn die genauen Modalitäten sind laut Zillmann in der Abstimmung. Erst am 22. September soll das entsprechende Gesetz im Landtag landen. „Da bin ich sehr gespannt“, sagt die Ladeninhaberin, wann sie die Förderung beantragen könne und wie lange das Ganze dauere. „Bis dahin sind bestimmt einige kleinere Betriebe schon pleite“, sagt Theis, die nun dennoch einen Silberstreif am Horizont sieht. Denn, auch wenn vieles noch unklar ist, so weiß sie nun wenigstens, dass noch Hilfsprogramme in Planung sind.