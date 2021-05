Stadtentwicklung : Ehemaliges Kanzleigebäude in Daun weicht Neubau der Volksbank

Ehemaliges Kanzleigebäude in Daun weicht Neubau der Volksbank

Daun Das Gebäude in der Dauner Innenstadt, in dem einst die französische Kommandantur residierte, ist abgerissen worden.

(sts) Jahrelang wurde abgewogen, wie die künftige Präsenz der Volksbank RheinAhr Eifel in Daun aussehen könnte. Weil die Genossenschaftsbank auf lange Sicht weiter Flagge in der Kreisstadt Daun zeigen wollte, entschied man sich letztlich für einen Neubau. Der entsteht gleich gegenüber dem derzeitigen Bankgebäude.

Für die neue Heimat der Volksbank ist nun Platz geschaffen worden: Die Jugendstil-Villa musste weichen – was manch einer in Daun sicher bedauert. Der Stadtrat hatte bereits Ende 2019 Zustimmung bekundet. Man habe Verständnis dafür, dass die Bank dem veränderten Kundenverhalten Rechnung trage und einen Neubau einer Sanierung vorziehe, auch wenn das den Abriss der Villa nach sich ziehe. Wichtig sei, dass die Bank in der Stadt präsent bleibe.