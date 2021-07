Wirtschaft : Gerolsteiner Brunnen fährt Produktion langsam wieder hoch

Gerolstein Der Sprudelkonzern Gerolsteiner war auch von der Flut betroffen: Die Quellen wurden eine Woche lang nicht angezapft, nun geht’s wieder los. Doch es gibt Transportprobleme wegen der A1-Sperrung.

Gut eine Woche nach dem Hochwasser, bei dem auch die Pumpenzentrale in der Brunnenstraße in Gerolstein sowie das Gelände des Schlossbrunnens nahe Rockeskyll mit der brauen Brühe der Kyll überflutet wurden, fährt der Gerolsteiner Brunnen seine Produktion wieder hoch.

„Wir schaffen das“ - Viele Helfer packen bei den Aufräumarbeiten in der Vulkaneifel an

Hochwasser : „Wir schaffen das“ - Viele Helfer packen bei den Aufräumarbeiten in der Vulkaneifel an

Ulrich Rust, Geschäftsführer Technik und Logistik des Gerolsteiner Brunnens, sagt auf TV-Anfrage: „Besonders unsere Betriebsgelände in der Brunnenstraße und am Schlossbrunnen waren vom Hochwasser betroffen und zunächst nicht zugänglich. Wegen den daraus resultierenden Problemen in der Versorgungstechnik mussten wir unsere Produktion vorübergehend unterbrechen. Mittlerweile haben wir fast alle nötigen Arbeiten abgeschlossen, die Anlagen werden nun sukzessive hochgefahren.“ Rust lobt das „unglaubliche persönliche Engagement und den Einsatz unseres Technik-Teams sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen anderen Arbeitsbereichen“ und sagt: „Was die Höhe der Sachschäden betrifft, verschaffen wir uns zurzeit noch einen Überblick. Es ist zu früh, um dazu Aussagen zu treffen.“