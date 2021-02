Handwerk : Auferstehung der Glockengießerei

Mitarbeiter Michael Schmitt bereitet die Form für eine neue Glocke vor. Foto: Stefan Burgard Foto: TV/Stefan Burgard

Brockscheid Neuer Besitzer, neue Glocken: Stefan Burgard bringt wieder Leben in den Traditionsbetrieb, der vor mehr als einem Jahr Insolvenz angemeldet hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Koch

Fast wie ein Wunder wirkt das, was sich derzeit in der vor mehr als einem Jahr in die Insolvenz gegangenen Eifeler Glockengießerei der Familie Mark-Maas tut: Dank des neuen Besitzers Stefan Burgard entstehen wieder neue Glocken. Und im Sommer soll noch mehr zum Leben erwachen.

Als vor rund einem Jahr Manfred Kürsch, Fachanwalt für Insolvenzrecht aus Adenau, nach neuen Perspektiven für die Eifeler Glockengießerei suchte, äußerte er sich alles andere als optimistisch, das uralte Traditionshandwerk in den Hallen der Familie Mark-Maas erhalten zu können. Bis Stefan Burgard, Inhaber des Handelsunternehmens SB Agrar- und Forsttechnik GmbH, im vergangenen Sommer als branchenfremder, aber überzeugter Retter und Investor auftauchte.

Extra Die Glockengießereien in Brockscheid In Brockscheid gibt es zwei Glockengießereien: Die Eifeler Glockengießerei Mark im Firmenverbund von Stefan Burgard (Geschäftsführer von SB-Forst, BBS Forsttechnik und SB Agrar- und Forsttechnik GmbH), sowie die Gießerei „Glocken- und Kunstguss Hermann Schmitt“. Laut Christoph Schmitt, seit 2002 Inhaber der Gießerei, werden dort derzeit neun Leute beschäftigt. Das Unternehmen stellt einerseits neue Glocken her und restauriert andererseits Glocken, Läutetechnik sowie Glockenstühle. Pro Jahr gießt sie nach eigenen Angaben rund ein Dutzend neue Glocken.

Ein Teil der Gießerei dient nun seiner Logistik und seinen Büros. Doch die vielen Eifelern – wie Burgard, der aus dem nahen Kennfus stammt – am Herzen liegende und nach Rauch und Pferdemist riechende Halle darf auch ihren ursprünglichen Zweck wieder erfüllen.

„Man kann schon wieder sehen, wie Glocken entstehen“, verrät er.

Die Kirchengemeinde von Mörsdorf, dem durch die Hängeseilbrücke Geierlay bekannten Hunsrückdorf, hat Glocken bestellt. Zwei innere Glockenformen sind im Aufbau und werden mit Lehm bestrichen, zwei weitere werden folgen.

„Das Handwerk lebt hier wie ehedem, nur in etwas kleinerem Rahmen.“ Mit zwei verbliebenen Glockengießereimeistern gelingt die Wiederauferstehung; Julius Maas, Sohn der vorherigen Inhaberin, ist unterstützend mit an Bord und übernimmt den flankierenden Service wie die Wartung und die Hängung von Glocken.

Kirchengemeinden und andere Gruppen gehörten neben einzelnen Touristen zu den mit am begeistertsten Zuschauern, wenn es um die verschiedenen Schritte der Geburt einer neuen Glocke ging. „Im Lockdown geht es leider noch nicht, live dabei zu sein. Wir denken an eine Webcam, die die Arbeiten ins Netz überträgt. Auf jeden Fall werden wieder Führungen stattfinden, sobald es die Pandemielage zulässt – in der Nebensaison dienstags und donnerstags, in der Hauptsaison täglich.“ Denn die touristische Nutzung soll erhalten bleiben. Die Glockengießerei war in der Vergangenheit zum Beispiel eine wichtige und beliebte Station auf dem Maare-Mosel-Radweg. „Wir nehmen Gespräche mit der Verbandsgemeinde und der Kreisverwaltung auf, um Fördermöglichkeiten und Vernetzung zu sondieren“, hofft Burgard auf Unterstützung. „Es ist eine Mammutaufgabe, den Betrieb wieder aufzunehmen und so zu platzieren, dass alle etwas davon haben.“

Damit ist nicht nur der eigentliche Glockenguss gemeint. Der baufällige Gastronomietrakt, der zur Glockengießerei gehörte, muss von Grund auf erneuert werden. „Die Planung ist fertig, der Bauantrag gestellt.

Aber, bis wieder Gäste kommen können, wird es sicher Sommer. So sind auf jeden Fall alle Weichen gestellt, um die Eifeler Glockengießerei Mark – wie sie nun heißt und so per Google auffindbar ist – wieder zu einem touristischen Schwergewicht der Vulkaneifel zu machen.

Mitarbeiter Michael Schmitt bereitet die Form für eine neue Glocke vor. Foto: TV/Stefan Burgard