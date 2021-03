Kultur erleben : Forum Vogelsang IP öffnet wieder für Angemeldete

Schleiden (red) Das Forum Vogelsang IP freut sich nach der langen coronabedingten Schließphase wieder auf Gäste, heißt es in einer Mitteilung des bildungstouristischen Zentrums.

Ab Montag, 22. März, sind wieder täglich von 10 bis 17 Uhr Besuche in den beiden Dauerausstellungen „Bestimmung Herrenmensch“ und „Wildnis(t)räume“ am Internationalen Platz Vogelsang möglich.

Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig, entweder per Telefon unter +49(0)2444/91579-0 oder per E-Mail an die Adresse info@vogelsang-ip.de.