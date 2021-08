Infrastruktur : Die Post geht in der neuen Filiale nicht ab

Hintergrund

Die mit Post-Angestellten betriebene Interimsfiliale in der Dauner Straße 31 ersetzt ab dem 18. August den Service der Postfiliale mit Postbank, die bis zum 30. Juni 2021 geöffnet war. Dadurch seien der Standort und der Kundenservice in Kelberg weiter sichergestellt, heißt es in der Mitteilung der Deutschen Post. In der Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibenmarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehört ebenso zum Angebot. Die Deutsche Post betreibt seit 2011 keine eigenen Filialen mehr. Stattdessen bieten die Postbank oder Partner aus dem Einzelhandel Postdienstleistungen zusätzlich zu ihrem Hauptgeschäft an.