Infrastruktur : Nach Sprengung: Wieder neuer Geldautomat in Mehrener Straße in Daun

Foto: TV/Mario Hübner

Daun Neun Monate nach der Sprengung des Geldautomaten in der Mehrener Straße in Daun installieren Arbeiter einer Spezialfirma einen neuen Automaten. Er ist mit neuester Sicherheitstechnik versehen und wird in einem massiven Stahlbetonrundbau verankert.