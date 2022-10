Verkehr : Nach Unfällen geflüchtet

Daun/Dreis-Brück (mh) Auf dem Parkplatz zwischen den Gebäuden von Verbandsgemeinde und Feuerwehr in Daun kam es am Freitag zwischen 20 und 23.15 Uhr zu einer Unfallflucht. Der geparkte weiße Skoda eines Kinobesuchers wurde durch einen bisher unbekannten Wagen an der Fahrerseite erheblich beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bereits zwischen Montag, 9 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, fuhr ein bisher Unbekannter vermutlich mit einem LKW in der Heyrother Straße in Dreis-Brück gegen einen Setzstein. Der Stein wurde durch den Aufprall gegen einen Holzzaun verschoben und beschädigte diesen. Auch hier entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern.