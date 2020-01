Polizei : 74-Jähriger wechselt nach Unfall das Auto

Gerolstein (red) Ein 74 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Daun war am Freitag kurz nach 12 Uhr mit einem Wagen in Gerolstein die Sarresdorfer Straße in Fahrtrichtung Prüm unterwegs. Auf Höhe einer Bäckerei habe er eine Querungshilfe für Fußgänger überfahren, heißt es im Polizeibericht.

