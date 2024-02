Empfang in der Vulkaneifel Vodafone: Nächste Ausbaustufe für das Mobilfunknetz kommt

Die Firma Vodafone hat in Jünkerath eine Mobilfunkstation mit der 5G+-Technologie in Betrieb genommen. Laut Unternehmen ist die nächste Ausbaustufe für Vodafones Mobilfunknetz im Kreis Vulkaneifel gestartet. Bis Mitte des nächsten Jahres will Vodafone 19 weitere Mobilfunk-Bauprojekte realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und das 5G+-Netz in den Kreis zu bringen. Laut Vodafone wächst der mobile Datenverkehr in der Vulkaneifel, mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell mehr als 30 Prozent. Hintergrund: Die Menschen surfen immer stärker im mobilen Internet.