Abfallentsorgung : ART-Austritt: Widerspruch gegen Kreistagsbeschluss

Daun/Esch Der Kreistag hat das Bürgerbegehren, das einen Austritt des Kreises Vulkaneifel aus dem Abfallzweckverband fordert, für unzulässig befunden. Dagegen wehrt sich nun die Initiative „Mehr Bürgerwille“.

In der Sitzung hatte der Kreistag auch festgestellt, dass das von der Initiative angestrebte Bürgerbegehren „Vorsicht Kostenfalle – raus aus dem ART“ rechtlich nicht zulässig sei. Dagegen hätten die Initiatoren um Sprecher Karl Hüppeler aus Esch – wie zunächst angekündigt – Klage einreichen können, dann aber doch „auf eine eine mögliche Anrufung des Verwaltungsgerichts Trier“ verzichtet.

Karl Hüppeler und seine Mitstreiter hatten für die Aktion, der Kreis Vulkaneifel solle komplett aus dem Abfallzweckverband der Region Trier („Vorsicht Kostenfalle – raus aus dem ART“) 3649 Unterschriften gesammelt, die im April an Landrätin Julia Gieseking übergeben wurden. Die Kreisverwaltung war nach einer ersten Prüfung davon ausgegangen, dass das Begehren rechtskonform sei. Die übergeordnete Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) kam aber anschließend zu einem anderen Ergebnis und hatte dem Kreistag empfohlen, die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens festzustellen.

Thema erledigt? Nein, im Gegenteil, es ist eine neue Runde eingeläutet. Denn mittlerweile hat die Initiative bei der Kreisverwaltung Widerspruch eingelegt gegen die Feststellung des Kreistags, das Bürgerbegehren sei unzulässig. Begründung: Der Beschluss des Gremiums sei rechtlich unbegründet. Die Bewertung von Kreisverwaltung und Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), ein zehnseitiges Gutachten unbekannter Herkunft, hätte sich nicht auf die Prüfkriterien eines Bürgerbegehrens beschränkt, sondern „in abwegigen Auslassungen die Kreistagsmitglieder dazu veranlasst, zu einem Beschluss der Unzulässigkeit zu kommen. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Rechtsordnung.“ Im Schreiben an die Kreisverwaltung heißt es: „Hier wurde das Instrument der direkten Demokratie unrechtmäßigerweise manipuliert, außer Kraft gesetzt. Dagegen setzen wir uns zur Wehr, auch im Sinne anderer und noch folgender Bürgerbegehren.“

Die Initiative will, dass der Biotonnen-Bürgerentscheid um die Frage, ob eine gelbe Tonne die gelben Säcke ersetzen solle, erweitert wird. Was im Kreistag aber nicht auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Nicht nur Dietmar Johnen von den Grünen weist darauf hin: „Ein Bürgerentscheid zur gelben Tonne ist rechtlich nicht möglich. Das Einsammeln dieser Wertstoffe ist keine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe der Kreise, sondern erfolgt privatwirtschaftlich durch das Duale System Deutschland.“ Die Initiative kündigt an: „Bei Ablehnung des Antrags werden wir versuchen, über das Bürgerbegehren ,Einführung der gelben Tonne im Vulkaneifelkreis’, Start spätestens Anfang November, einen Bürgerentscheid herbeizuführen.“