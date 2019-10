Kolumne Pitter : Nächsten Posten im Visier

30 Jahre Mauer­fall, und unsere ostdeutschen Schwestern und Brüder sind irgendwie nicht so richtig begeistert, wie sich das so entwickelt hat. Unterrepräsentiert fühlen sie sich in den Chef-Etagen.

Was mich angeht, hab ich vollstes Verständnis! Man muss nur mal gucken , wie breit sich die Saarländer machen. Weniger Einwohner als unsere heimliche Hauptstadt Köln, aber so was auf dicke Hose machen. Man schaue mal ins Bundeskabinett: Da darf ja endlich auch s’Annegret, besser bekannt als Ersatz-Mutti, endlich ran. Wirtschaftsminister: Saarländer. Außenminister: Saarländer.